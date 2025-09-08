CHP il binası önünde bekleyişini sürdüren muhabirimiz Meral Danyıldız ve kameraman Umut Çilingir alandan son anları aktardi.

'BİBER GAZLI MÜDAHALE'

Meral Danyıldız yükselen tansiyon içinde zorlukla yayın yaparken şu ifadeleri kullandı:

Şu anda bulunduğumuz noktadaki birçok kişiye biber gazı sıkıldı. Fenalaşanlar oldu. Buradan ayrıldılar, polis ekipleri herhangi bir şekilde içeriye girişe izin vermiyor ve çok sert müdahale var. Kolluk kuvveti sayısı her dakika yükseliyor.

Buraya gelen ileri yaşlı vatandaşlar çok zorlanıyor. Biber gazından hayli etkilendiler. Şu anda bulunduğumuz noktada içeriye girişe hala müdahale edilmiyor. Az önce Gürsel Tekin'le konuştum kendisi en azından kendisi yağmur dindiğinde buraya geleceğini söyledi. Tekin yağmur dindiğinde gelip basın açıklaması yapacak.

'SÜREKLİ SÜPÜR TALİMATI VERİLİYOR'

Süpür talimatı alan polisler sürekli muamele ediyorlar. Vatandaşlar protesto hakkını kullanmak istiyor ama il binasının yakınlarına bile yaklaşsalar biber gazlı müdahale görüyorlar. Gürsel Tekin yağmur dindiğinde orada olacağız demişti. Yağmur dindi yaklaşık yarım saattir sakin hava var ama kendisi hala burada değil.