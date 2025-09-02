Son Dakika Haberi... CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti kayyum olarak görevlendirildi.

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verdi.

GÜRSEL TEKİN'DEN İLK AÇIKLAMA

SÖZCÜ TV'ye konuşan Gürsel Tekin kararın henüz kendisine ulaşmadığını belirterek "Asla ya da bunun tarafı değiliz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu en çok eleştiren benim. Ben ve 4 arkadaşım 40 yıllık CHP'liyiz. Ayrışan değil bütünleştiren bu şekilde iktidara yürüten siyaset yürüteceğiz" dedi.

Tekin, kararın kendisine ulaştığında il başkanı olarak görev yapacağını, reddetmeyeceğini söyledi.

KAYYUM HEYETİ BELLİ OLDU

Kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

ARA KARAR GEREKÇESİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ara karanında gerekçe olarak şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025 günü alınan karar uyarınca başlatılan 39.Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildi.

8 Ekim 2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38.Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11/10/2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ın Geçici Kurul'un tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine,

8 Ekim 2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11/10/2023 tarihli kararında yer alan üst kurul, Kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmalarına,

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025 günü alınan karar uyarınca başlatılan 39.Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongrelerini ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına,

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine,

8 Ekim 2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine,

İhtiyati Tedbir Ara Kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğine,

İhtiyati Tedbir Ara Kararının gereği için İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine,

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11/10/2023 tarihli mazbata kararının ve ek listelerin mahkeme kararının eki sayılmasına,

Dair kararın kabul edilen kısımlarına yönelik HMK 394. Maddesi uyarınca mahkememize itiraz yolu açık, kararın reddedilen kısımlarına yönelik olarak HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi."

TELEFON İDDİASI MAHKEME KARARINDA YER ALDI

Mahkeme kararın iptal gerekçesini şöyle açıkladı:

"Kongrenin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na bildirilmiş olmasına rağmen, Sarıyer ilçesi sınırları dışında, Beyoğlu ilçesine bağlı Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldığını,

Delegelerin irade fesadı halleri ve suç kapsamlı eylemleri bulunmakta olduğunu,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalara ve basına yansıyan ses kayıtlarına göre; kongrede oy kullanacak delegelerin oylarının para karşılığı (150.000 – 350.000 TL), telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiğinin tespit edildiğini,

Kongrede kullanılan oy sayısının 600 delege sınırının aştığının tespit edildiğini,"

"GÜN İKTİDARA YÜRÜME GÜNÜDÜR"

Habertürk muhabiri Mahir Kılıç'ın haberine göre; Tekin karar sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bütün çabamız partimizin kardeşliğini birliğini tesis etmek içindir. 40 yıllık siyasi yaşamımda hiç taraf olmadım. O delege bu delege kavgasına girmedim gün iktidar yürüme günüdür. Bu konuda ben ve dört arkadaşımız üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz bizim bütün uğraşımız partimizin birliği içindir"

TEKİN İSTİFA ETMİŞTİ

31 Mart seçimlerine 50 günden az bir süre kala CHP’de İstanbul İl Başkanı, Genel Sekreterlik ve İstanbul Milletvekili olarak uzun yılar görev yapan Gürsel Tekin 13 Şubat 2024'te partisinden istifa etmişti.

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Bu gelişmenin ardından CHP MYK'sı saat 17.00'de acilen toplantı kararı aldı.

KAYYUM KARARININ ARDINDAN İ LK PAYLA Ş IM

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kararın ardından sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli yol arkadaşlarım, Telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz!"

"GÜRSEL TEKİN'İN GÖREVİ KABUL ETMEMESİ GEREKİR"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır karara ilişkin yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

“Bizim il başkanımız Özgür Çelik’tir. Gürsel Tekin’in görevi kabul etmemesi gerekir.”