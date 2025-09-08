Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı.

YENİ İL BİNASI İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi

ÖZEL'İN İSTANBUL'DAKİ ÇALIŞMA OFİSİ OLACAK

İstanbul İl Başkanlığı olarak kullanılmayacak olan Sarıyer'deki binanın CHP lideri Özgür Özel'in çalışma ofisi olacağı öğrenildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı ise, Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda olacak.

ÖZGÜR ÇELİK AÇIKLAMA YAPTI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik partinin İl Binasını taşıma kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul İl Başkanlığımız artık Genel Başkanımızın İstanbul Çalışma Ofisi olarak kullanılacaktır.

İstanbul’umuza hayırlı olsun.

Yol arkadaşlarımızla

Türkiye’mize selamlar."