İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yazısında, “CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden, 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup belirtilen çalışmaların durdurulması, buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir” denildi.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da konuyu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gündemine taşıyarak, CHP’nin 19 Ekim Pazar günü yapılacak 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılıp yapılamaması konusunda YSK’ya görüş sordu.

YSK KARARINI AÇIKLADI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin pazar günü yapılacak İstanbul Olağan İl Kongresi’nin durdurulmasını talep etti. Konuyu görüşmek üzere 14.00’te toplanan Yüksek Seçim Kurulu, kongrenin yapılmasına karar verdi.