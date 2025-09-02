İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verdi. Kayyum olarak Gürsel Tekin atanırken Özgür Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz" açıklamasını yaptı.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap heyeti görevlendirildi. Tekin, 13 Şubat'ta 2024'te CHP'den istifa etmişti.

DELEGELER GÖREVDEN ALINDI

Kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025 günü alınan karar uyarınca başlatılan 39.Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildi.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA

CHP'li Özgür Çelik, "Telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz!" dedi.

GÜRSEL TEKİN: GÖREVİ REDDETMEYECEĞİM

SÖZCÜ TV'ye konuşan Gürsel Tekin kararın henüz kendisine ulaşmadığını söyledi. Tekin, "Asla ya da bunun tarafı değiliz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu en çok eleştiren benim. Ben ve 4 arkadaşım 40 yıllık CHP'liyiz. Ayrışan değil bütünleştiren bu şekilde iktidara yürüten siyaset yürüteceğiz" dedi.

Karar kendisine ulaştığında il başkanı olarak görev yapacağını, reddetmeyeceğim.

Ara kararda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine,

08/10/2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine,

İhtiyati Tedbir Ara Kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğine,

İhtiyati Tedbir Ara Kararının gereği için İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine,

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11/10/2023 tarihli mazbata kararının ve ek listelerin mahkeme kararının eki sayılmasına, dair kararın kabul edilen kısımlarına yönelik HMK 394. Maddesi uyarınca mahkememize itiraz yolu açık, kararın reddedilen kısımlarına yönelik olarak HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi."

SÖZCÜ muhabiri Başak Kaya, "Ankara'daki merak edilen butlan davasına da bir işaret fişeği atıyor. Toptan iptal kararı ile ilgili verilen bir karar yok. Mahkemeye sunulan dilekçeler var. 3 delege İstanbul kongresi için 1 delege de olağan kongre için iptal başvurusunda bulunuyor. Karara bakınca 5 kişilik heyet atanıyor. Gürsel Tekin ile 5 kişi var." dedi.

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR