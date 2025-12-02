Bir süredir kanserle mücadele eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavisi yoğun bakım servisinde devam edecek.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini üzüntüyle öğrendim" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"O çok güçlü bir kadın… Bu süreci de atlatacağına yürekten inanıyorum.

En kısa zamanda sağlığına kavuşup yeniden aramızda görmek en büyük dileğimiz.

Dualarımız, kalbimiz ve tüm desteğimiz Gülşah Başkanımızla."

Durbay, geçtiğimiz yıl 4 Eylül tarihinde kolon kanseri olduğunu öğrenmiş ve açıklamayı kardeşinin riskli bir hamilelik dönemi geçirmesinden dolayı ertelediğini ifade etmişti.