Son Dakika Haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'in kayyum olarak atandığı CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün normal çalışma takvimimiz içerisinde 52. Büyük eylemimizi yapacağımız miting için İstanbul'daydık.

Nehir'in kayıtta babası yoktu, ailesi olarak hepiniz oradaydınız, her birinize teşekkür ediyorum.

Arkamızdaki bina baba ocağıdır. Baba ocağı kimin kavgası olmaz. Baba ocağının bir tane sahibi var, tapusu ona kayıtlı o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.

"CHP İL BAŞKANI İL BİNASINDA GÖREV YAPAR"

Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet aldığımız makamın temsil edildiği makam odalarından bir tanesidir.

CHP İl Başkanı nerede görev yapar, İl Başkanı İl Binası'nda görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik'tir.

Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır. Seçilmiş Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul'un seçilmiş belediye başkanını Silivri'de ziyarete gitmeden önce buraya İl Başkanımızı ziyarete geldim.

"BU KARARI TANIMIYORUZ"

Dün alınan karar hukuken ve siyaseten yok hükmünde ve yetki gaspı olan, kabul edilmesinin Türkiye hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır. Siyaseten bir siyasi partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine o partinin üyeleri, onların seçtiği delegeler karar verir. Bu karar 2 yıl önce belirlenmiştir.

Yapılan iş Türkiye'deki hukuk sistemini allak bullak etmeyi göze alan, bugün Türkiye'de usulüne göre yapılmış olan mazbataların her birini tartışmaya açar.

Asliye Hukuk Mahkemeleri'nin her bir tanesini, YSK'nın temyiz mercii gibi değerlendiren, AYM'ye göre dahi başvurduğunuzda, 'YSK'nın kararı kesindir, buna ben bile bakamam' diyen AYM kararları ortadayken bir yetki gaspı yapan bir mahkemeyle karşı karşıyayız.

Bu kararı tanımamız, bu kararın görevlendirdiği kişilerin görevini meşru görmemiz, seçilmemiş birisini İstanbul'da İl Başkanı gibi kabul etmemiz seçimin, sandığın inkarı olur.

Bu durumda elbette bu kararı tanımıyoruz, il başkanımız ve yönetimi görevine devam ediyor.

"BİR BAŞKA MAHKEME CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ ASKIYA ALABİLİR"

Bu hafta sonu aynı nasıl 23 Mart'ta Ekrem Başkan için sandık kurarken, bize o ön seçimi yaptırtmayıp bu hafta sonu tüm Türkiye'de mahalle seçimi bitecekken İstanbul'dan tartışma üretmeye çalıştılar.

Bugün tüm hukuk yollarına yapılması gereken en titiz başvurular, itirazlar, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bunun yanı sıra akan süreç ilçe seçim kurulları ve YSK'nın yetkisindedir. Bunun dışında bir yetki tanımlamasıyla elinde mazbata olan kimse güvence içinde kalmaz.

Bir başka Asliye Hukuk Mahkemesi, herhangi bir siyasi partinin genel başkanına, milletvekillerine, belediye başkanlarına verilmiş mazbataları dahası Cumhurbaşkanlığı seçimini askıya alabilir, yerine kayyum heyeti atayabilir.

Böyle bir yetki ne kanunlarla tanımlanmıştır ne de Anayasa'ya uygundur. Kanunlardan gelen yetkiyle YSK ve ilçe seçim kurulları dahilinde süreci yönetmeye CHP olarak karar vermeye, irade koymaya devam ediyoruz. Bizi kimse bu yoldan alıkoyamaz. "