TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'ye ait dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon'a sevk edildi. Karma Komisyon'a gelen dosyaların 1 ay içinde rapor ve eklerini görüşerek karara bağlaması gerekiyor. Komisyon, ya dokunulmazlığın kaldırılmasını ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatı bitene kadar ertelenmesini öneriyor. Erteleme yönünde karar verilirse rapor Genel Kurul’da okunuyor. Bu rapora 10 gün içinde itiraz edilmezse rapor kesinleşiyor. İtiraz edilirse rapor Genel Kurul gündemine alınıyor.

