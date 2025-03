CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, konuya ilişkin açıklama yaparak şunları söyledi

“Perşembe ve cuma Saraçhane önünde olmaya devam edeceğiz. Milletvekillerimiz Saraçhane‘de, diğer ilçe belediyelerinde, Vatan Emniyet’in önünde, gerekirse Çağlayan Adliyesi’nde yurttaşlarla beraber olmaya devam edecekler. Pazar günü Nevruz’a izin verdi valilik. Vermelidir, Nevruz önemli bir kutlamadır. Ama Nevruz’a izin veren valiliğin cumartesi günü, Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak toplantıya yönelik yasaklama kararı aldığını ifade edelim.

'BU YASAKLAMA KARARINI VEREN HER KİMSE...'

Bu hukuka da aykırıdır adalete de aykırıdır vicdanına da aykırıdır. CHP’yi ötekileştirmeye kalkışmak, İstanbul Valisi’nin, savcısının boyunu 50 kere aşar. CHP 102 yıllık bir partidir, bu memleketin kurucu partisidir. Onu terörize etmeye çalışmak kimsenin haddine, hududuna değildir. Kaldı ki biz hep hukuk içerisinde kalıyoruz, demokrasi içerisinde davranıyoruz. 2911 sayılı yasa açık. O yasanın 4/A maddesine açıp baksınlar bir zahmet. Bu yasaklama kararını veren her kimse, o talimatı veren her kimse açıp baksın. O 4/A diyor ki: ‘Siyasal partilerin kapalı salon toplantıları, her türlü yasaklamanın istisnasını oluşturur.’

