İstanbul 8. İdare Mahkemesi, CHP’nin kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin yürütmesini durdurdu.

AKP'NİN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

AKP'nin adayı İbrahim Akın’ın seçimin iptali için karşı dava açmıştı. O davada ara karar çıktı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi kesin karar çıkana kadar seçimlerin askıya alınmasına karar verdi.

CHP'NİN ADAYI KURAYLA SEÇİLMİŞTİ

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği için seçime gidilmiş, oylamadaki eşitliğin ardından CHP’nin adayı İbrahim Kahraman kura sonucunca Başkan Vekili olmuştu.

21 Eylül 2025 tarihinde Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AKP’nin adayı İbrahim Akın yarıştı.

İlk turda AKP’li Akın 19, CHP’li Kahraman 18 oy almış, üçte iki çoğunluk sağlanamayınca ikinci tura geçilmişti.

İkinci turda 18-18 eşitlik yaşanmış, bir oy geçersiz sayılmıştı. Üçüncü ve dördüncü turlarda da eşitlik bozulmayınca kura çekimine gidilmişti.

Kura sonucunda CHP’li İbrahim Kahraman başkanvekilliğine seçilmişti.