MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, İmralı ziyaretine ilişkin 'çekince varsa ben giderim' açıklamasının ardından süreç komisyonu yeniden toplandı.

MHP ve DEM'in kararı adaya gitme yönünde olurken CHP'nin kararı merak konusu olmuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kapalı toplantıya geçilen komisyonda partisinin kararını açıkladı.

CHP İMRALI'YA GİTMİYOR

CHP'li Emir, “Biz böylesine zor meselelerin açık, şeffaf ve halkın önünde yapılması gerektiğini dile getirdik. Komisyon çalışmalarına başladığımızda, kapalılık kararının ancak komisyonun kararı ile alınabileceğini belirttik. Komisyonumuz üç toplantıda kapalı toplantı kararı aldı şu ana kadar. Bu toplantıda bakanlar ve MİT Başkanı, görüşlerini paylaştılar. Biz de bu toplantılarda, devletin güvenliğiyle ilgili bilgiler verilir diye kapalı olmasını destekledik" ifadelerini kullanırken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak İmralı’ya gidişin konuşulacağı toplantının kapalı yapılmasını doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim.

Burada herkesin, her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde koyması önemlidir. Eğer böyle bir ziyaret gerçekleştirilecekse bir heyetin, anlaşılıyor ki beş kişilik heyetin ziyaret yapması gerekiyorsa eğer bunun da mutlaka oylama ile yapılması gerekir.

Partimizin tutumunu, komisyonumuzun dikkatine sunmak istiyorum.

"CHP olarak, tarihsel bir tutarlılık içinde Kürt meselesinin çözülmesini savunuyoruz. Birileri Kürtlerin varlığını bile inkar ederken biz cesaretle bu sorunu kabul eden bir partiyiz. Barış için atılacak adımların sonuna kadar destekçisiyiz. Bundan sonra da terörsüz ve demokratik süreci inşa etmenin kararlılığı ile bundan sonra komisyonda olacağız.

Geldiğimiz aşamada, milli iradeye ipotek koyan uygulamalar sürmektedir. Siyasi tutsaklıklarda hiçbir ilerleme kaydedilememiş, yeni siyasi davalarla siyasetimiz yara almıştır. Siyasi davalarla demokrasimizin önü tıkanmıştır. İç barışımızı sağlamak için adım atılması gerekirken tüm meselenin İmralı’ya gidilmesine sıkıştırılmasına milletimiz razı değildir.

Sadece beş milletvekilinin adaya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay bir sürecin yürütülmesi mümkündür. Toplum, kayyumların kaldırılması, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması gibi olmazsa olmaz, kolay ilk adımların atılmadığı bu süreçte bu ısrarın çözüme hangi katkıyı yapacağına ikna değildir.”

DEM PARTİ CHP'YE TEPKİ GÖSTERDİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise CHP'nin kararına tepki göstererek şunları söyledi:

"Bu sorunun çözülmesi için katkı veriyoruz. Tarihi cesur insanlar yapar cüret edenler yapar. doğru tarafta duranlar yazar. Tarihi eşikteyiz bu ülkenin geleceği için barışı için özgürlüğü için özlediğimiz uğruna mücadele ettiğim demokratik ülke için sorumluluk alacak mıyız almayacak mıyız sorumluluk alanları da tarih yazacak almayanları da"

"KABUL ETMİYORUZ"

CHP'li Emir kararı açıklamasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "CHP olarak İmralı’ya gitmesi planlanan heyete üye vermeyi de doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullanırken şunları söyledi:

"Herkesin kararını beklediği ve kapatma davasıyla karşı karşıya olan partimiz CHP, kimselerin ‘Kürt’ diyemediği günlerde bile Kürt sorununun adını koymuş ve çözümünü sahiplenmiştir.

Bu tutumumuz bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir.

Her konunun şeffaflıkla halkımızın gözü önünde konuşulması gerektiğini söyledik, bugün de komisyon toplantısının kapalı yapılmasını kabul etmiyoruz.

CHP olarak İmralı’ya gitmesi planlanan heyete üye vermeyi de doğru bulmuyoruz.

CHP, barışa da demokrasiye de kararlılık ve cesaretle sahip çıkacak iradeye sahiptir"

CHP TOPLANTIYI TERK ETTİ

AKP, MHP, DEM ve Yeni Yol'un kapalı oturuma geçmeye onay vermesinin ardından CHP toplantıyı terk etti.

CHP, EMEP, TİP, DSP ve DP ise oturumun kapalı olmasına ret oyu verdi.

CHP'DEN MECLİS'TE YENİ AÇIKLAMA

CHP'li Emir kapalılık kararının ardından yaptığı Meclis'te yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"İmralı'ya gidiş toplantısının açık yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da ifade ettik. Kürt sorununun ancak tüm kesimlerin açıklıkla meclis zemininde çözebileceği bir sorun olduğunu söyleyen bir partiyiz.

Bu komisyona böyle bir destek verdik.

Komisyondan kapalılık kararı çıktığı zaman kalma kararımızın doğru olmayacağına karar verdik.

CHP olarak tarihsel bir tutarlılık içinde Kürt meselesinin çözümünü savunduk.

Kimileri Kürtlerin varlığını inkar ederken biz çözüm sunan bir partiyiz.

Bundan sonra da milletimize sorumluluğumuz gereği komisyonda olacağız.

Kayyumlar sürmekteyken, insanlar aylardır cezaevinde yatmaktayken, demokrasimiz darbeci bir kuşatma altına alınmıştır.

Böyle bir dönemde bu sorunlara çözüm üretilmesi gerekirken tek sorunun İmralı olmasını milletimiz de kabul etmeyecektir.

Elbette her görüş kıymetlidir.

Komisyonumuzda 51 vekil bulunmaktadır.

Beş milletvekilinin adaya gitmesi yerine teknolojik yöntemlerden faydalanmak daha doğrudur.

Bu doğrultuda komisyondan İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyi doğru bulmuyoruz"