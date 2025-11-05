CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davada, CHP Genel Merkezi’nin yaptığı itiraz reddedildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği geçici kurul kararı geçerliliğini korudu ve kayyum olarak atanan Gürsel Tekin görevine devam edecek.

Davaya ilişkin son duruşma 3 Ekim’de yapılmış, mahkeme 2 Eylül tarihli tedbir kararının istinaf sürecinin tamamlanmasını bekleme kararı alarak duruşmayı 21 Kasım’a ertelemişti.

1 AYDA 2 KEZ İL BAŞKANI SEÇİLDİ

Mahkeme kararıyla 29 Eylül’de görevden alınan Özgür Çelik’in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı.

Ancak Çelik, daha sonra yapılan CHP’nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden İstanbul İl Başkanı seçilerek mazbatasını almıştı.