Son Dakika Haberi...CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için vatandaşlara çağrıda bulunmuştu.

Samsun'da, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganı ve erken seçim talebiyle başlayan mitingde vatandaşlar Türk bayraklarıyla meydanları doldurdu.

Mitingin başlamasıyla beraber vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

İBB operasyonlarında tutuklanan 301 gencin arasında yer alan; "Her Şey Çok Güzel Olacak" sözlerinin mimarı CHP PM üyesi seçilen Berkay Gezgin de miting alanında vatandaşları selamladı.

CHP lideri Özel'in otobüsün üzerinden vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor...

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, İmamoğlu'nun mesajını okudu.

İmamoğlu mesajında şunları söyledi:

"HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Atatürk'ün ve gençliğin şehri Samsun'un güzel insanları. Benim kıymetli candan hemşehrilerim. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Samsun, millete güvenerek yola koyulmanın simgesidir. Büyük ve haklı bir dava uğruna Samsun'a adım atanlar mutlak başarırlar. Samsun kendisine güveneni mahcup etmez. 1919'da mahcup etmemişti, yine etmeyecek.

Milletin egemenliğini hakim kılmak için yola çıkanlar yine başaracak.

Bugün ülkemiz, tek adamın egemenliğine dayanan bir sistemin çöküş dönemini yaşıyor.

Baştan aşağı adaletsizlik üreten bir sistem bu.

Gelir dağılımında, eğitimde, sağlıkta, devlet imkanlarına erişimde adalet yok. Artık hiç kimse mahkemelerde adalet dağıtıldığına inanmıyor.

Milletçe adaletsizliğin pençesinde hayata tutunmaya çalışıyoruz.

Bir asır önce, büyük bir uyanış; "Ya istiklal ya ölüm" diyerek bu topraklarda başlamıştı. Biz de yola ya adalet ya esaret diye çıkıyoruz. Emekle, birlikte, kararlılıkla ve sevgiyle birbirimize sahip çıkarak ailemize, milletimize ve yok yere hapse attıkları gençlere sahip çıkarak bu mücadelemizi sürdüreceğiz.

Sizler; bir asır evvel kurtuluşa yürüyüşün başladığı Samsun'un ne kadar şerefli ve vatanperver olduğunu burada olduğu gibi meydanlarda, sokaklarda, sandıklarda güçlü bir şekilde göstereceksiniz.

Bizi umutsuzluğa, çaresizliğe, yoksulluğa, eşitsizliğe esir edemeyecekler.

Bir yandan meydanlarda toplanıp, kötülerin içine korku salmaya devam edeceğiz.

Bir yandan da bir büyük iktidar yürüyüşü başlatacağız.

Bu bir şahsın, bir partinin iktidar yürüyüşü değildir. Bu yürüyüş bu topraklarının öz evlatlarının, milletin yürüyüşüdür.

Hedefimiz, kardeşliğin, birliğin, eşitliğin iktidarıdır. Hedefimiz adaletin iktidarıdır. Biz kendimiz için değil, herkes için adalet istiyoruz.

"VATANDAŞIN İMZASINI ÖNLERİNE KOYUNCA SANDIKTAN KAÇAMAYACAKLAR"

Sevgili hemşehrilerim, vakti gelmiş bir değişimin karşısında hiçbir güç duramaz.

Milletin yürüyüşünü hiç kimse engelleyemez.

Yeter ki biz; hedefe adım adım büyüyen bir azimle, adım adım büyüyen cesaretle yürüyelim.

Hedefe koşarak değil, adım adım yürüyerek varacağız ama her adımda yeri göğü inleteceğiz!

Demokrasi ve adalet mücadelemizin bugünkü adımı, milletin iradesini hiçe saymaya kalkanlara milletin imzasıyla hadlerini bildirmektir.

Adayımı yanında, sandığımı önümde istiyorum diyen imza kampanyasıyla bu zulumü reva görenlere karşı bir demokrasi dersi vereceğiz. Derhal seçim yapın ve bütün adaylar serbestçe yarışsın diyoruz.

On milyonlarca vatandaşın imzasını önlerine koyduğumuzda sandıktan da milletten de kaçamayacaklar. Görev sizdedir, görev Samsun'dadır. Atatürk'ün emaneti, Karadeniz'in cesur gençlerindedir. Etrafınızda imzasını almadığınız hiç kimse kalmasın. Ev ev, dükkan dükkan, sokak sokak imza toplayın.

Milletimize güler yüzün, paylaşmanın ve Türkiye sevdasının bizi nasıl birleştireceğini gösterin.

Ben de Silivri'deki hücremde görevimin başındayım.

Hücrem sizlerin mücadelesiyle, bu yolun sonundaki güzel günlerin ışığında aydınlanıyor.

Biliyorum başaracağız, hep birlikte başaracağız. Hep birlikte adaletin iktidarını kuracağız.

Yolumuz açık olsun, her şey çok güzel olacak."

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"BİR EKREM HAPİSTE, MİLYONLARCA EKREM MEYDANLARDAYIZ"

"Tam 106 yıl önce, 19 Mayıs'ta, tam da burada, Samsun'daki Tütün İskelesi açıklarına bir vapur demirledi. İstanbul'dan yola çıkan o vapur, dört gün boyunca Karadeniz'in dalgalarıyla çırpınarak, boğuşarak Samsun'a gelmişti. O vapuru Anadolu adına, Samsun adına ilk karşılayan, yanaşan, vapurun üzerine çıkan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Hoş geldin, emrindeyim" diyen kişi Binbaşı Mahmut Ekrem'di.

O gün Gazi Paşa'yı Kurtuluş Savaşı için karşılayan Ekrem'di. Bugün kurtuluşumuzun yürüyüşünü başlatacağımız, ilk adımı atacağımız bu günde Ekrem Başkanı yüz binler karşılıyor Samsun'da. Yüz binler! O gün hepimiz adına bir Ekrem karşıladı Mustafa Kemal'i.

Bugün bir Ekrem'i hepimiz karşılıyoruz. Çünkü bir Ekrem hapiste, milyonlarca Ekrem meydanlardayız! Size, size ilk mitingi Samsun'da yapma kararı verdiğimiz görüşmelerimizde "Başlangıç Samsun'a yakışır. İlk adım Samsun'a yakışır" diyen Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını getirdim. Bugün burada bizimle birlikte olmak inancıyla, kararlılığıyla yola çıkan ancak çeşitli gelişmelerden dolayı İstanbul'da kalan Dilek Hanım'ın, Dilek İmamoğlu'nun, Ekrem Başkanımızın hepimize emanetleri Beren'in, Semih'in, Selim'in selamlarını getirdim."

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