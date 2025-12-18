CHP Meclis'teki süreç komisyonuna raporunu sundu.

Saat 13:00 sıralarında teslim edilen rapora ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bizim raporumuzda ‘Umut Hakkı’na dönük herhangi bir atıf söz konusu değil ve bizim raporumuzda özellikle teröre bulaşmamış veya terör örgütü üyesi olmakla birlikte suç işlememiş terör örgütü üyelerinin Türkiye’ye dönüşü ile ilgili bir öneri de yok" ifadelerini kullandı.

MHP'den ise CHP'ye jet hızında yanıt geldi.

"YENİ BİR ŞEY YOK"

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi 12.08.2025 Tarihinde açıkladığı 29 Maddelik Demokrasi Paketini “Terörsüz Türkiye” raporu olarak TBMM’ne bugün yeniden sundu" ifadelerini kullanırken şunları söyledi:

"Günlük politik söylemlerinin dışında süreçle ilgili yeni bir şey yok.

Siyasetin sorumluluk gerektiren ciddi bir iş olduğunu unutuyoruz galiba…."