Yüksek Seçim Kurulu, CHP’nin, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22’nci Olağanüstü Kurultay kararına "tam kanunsuzluk" iddiasıyla iptal istemini reddetti. CHP Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül Pazar günü yapılacak.



KONU YSK’NIN GÜNDEMİNE NASIL GELDİ?

CHP'li bir delege, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvurmuş, başvurunun reddi üzerine delege Ankara İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu...

Ankara İl Seçim Kurulu da "ilçe seçim kurulunun kararının kesin olması" nedeniyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti...

Edinilen bilgiye göre, delege, ilçe ve il seçim kurullarının kararlarına karşı itirazını "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK'ye taşıdı...

YSK, başvuruyu 15.30'da yapılacak toplantıda görüşecek.

CHP'NİN PLANI ORTAYA ÇIKTI

Kurultayda CHP Genel Başkanı Özgür Özel tek aday olarak delegelerin karşısına çıkacak.

22’nci Olağanüstü Kurultay’a iki günden az bir süre kaldı. Kurultayda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tek aday olarak delegelerin karşısına çıkacak.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Özel, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kadrosunda değişiklik yapmayacak.

Ayrıca kurultayda blok liste yöntemiyle seçim önerilecek.

KILIÇDAROĞLU EKİBİ NELER YAPACAK? Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden oluşan parti içi muhalefet, kurultay salonuna katılmama kararı aldı. Ancak bu grup, Özgür Özel’e karşı alternatif bir liste oluşturmayacak