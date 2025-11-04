DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'de düzenlenen haftalık grup toplantısında konuştu.

Bakırhan açıklamasında şunları kaydetti:

"DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALIDIR"

"Tam 9 yıl önce demokratik siyaset susturulmak istendi. 4 Kasım 2016 salt bir hukuk operasyonu değildi. Hedef sadece tutuklanan arkadaşlarımız değildi.

Birçok belediye eş başkanlarımız cezaevlerine konuldu.

Bu sürecin selameti için kumpas davaları sona ermeli.

Dün AİHM, Selahattin Demirtaş hakkında tutukluluğun siyasi saiklerle sürdüğünü açıkça tespit etmiş ve tahliyesini istemiştir. İktidarın 8 Ekim'de yaptığı itiraz reddedildi. AİHM'in Demirtaş kararı böylece kesinleşmiş oldu. Türkiye bu kararlara uymakla yükümlüdür. Bu yüzden vakit kaybetmeden başta Demirtaş ve Yüksekdağ olmak üzere arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır.

Türkiye AİHM kararlarına uymakla yükümlüdür. Başta Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalıdır.

Ayrıca Leyla Güven, Can Atalay, Selçuk Mızraklı ve daha yüzlerce siyasi tutsak arkadaşlarımız da serbest bırakılmalıdır.

1 Ekim'de başlayan süreç sadece barış süreci değil, devletin demokratik dönüşümünün imtihanıdır."

"KÜRT MESELESİ ÇÖZÜLDÜKÇE TÜRKİYE DEMOKRATİKLEŞECEK"

"Kürt meselesi çözüldükçe Türkiye demokratikleşecektir. Bu vesile ile Öcalan ile görüşme gerçekleştirildi. Öcalan dün özellikle tarih ve sosyoloji üzerinde durarak tarihsel Türk-Kürt ilişkilerini bu iki kulvardan onarmayı öneriyor. Bunu yaparken de çizgiler çekerek değil kapsayıcı şekilde yapılmasının altını çiziyor.

Bunu nasıl yapacağız? Elbette demokratik entegrasyon yasalarını yaparak yapacağız. Peki nedir bu? Demokratik entegrasyon kavramı özce birbirine alışma, sahip çıkma ve uyumdur. Demokratik entegrasyonunun zıttı olan asimilasyonla açıklamaya çalışacağım. Yıllardır bu topluma dayatılan asimilasyon unut der. Kimliğini, benliğini, onurunu unut benim gibi ol der. Asimilasyon eritir, tek tipleştirir. Öcalan'ın önerdiği demokratik entegrasyon ise 'var ol' der. Kürt olarak, Süryani olarak 'var ol' der. Biri yok eder biri kucaklar. Biri reddeder biri sahip çıkar. İşte demokratik entegrasyon halklarının kendi dili ile kimlikleri ile özgürce yaşamasının adıdır. Devletin buradaki görevi herkese eşit mesafede durması ve onları garanti altına almaktır."

ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

"Asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı olan 46 bin lira olmalı, yılda 2 kez enflasyon rakamına göre güncellenmelidir"

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bakırhan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli'nin Demirtaş çağrısı sorulan Bakırhan şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Çok doğru söylemiş, AİHM 3 kezdir karar veriyor. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğu netleşmiştir. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılmaları gerekiyor.

Sayın Cumhurbaşkanının DEM heyetiyle görüşmesinde bu konu gündeme geldi mi? Komisyon İmralı'ya gidecek mi? sorusuna ise Bakırhan, "Heyetimiz Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Bir gerçek var, Türkiye'nin 100 yıllık meselesini sonlandıracaksak, 1 yıldır da iyi bir şekilde devam etti. Komisyonun bu işin muhatabıyla konuşması karar doğru bir şey yoktur" yanıtını verdi.

DEM Partili Ahmet Türk ise hakkında verilen beraat kararının ardından göreve iadelerine ilişkin sorulan soru üzerine, "Öyle bir beklentimiz yok, öyle bir durum yok." yanıtını verdi.

DEM Partili Türk ayrıca, MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüşeceklerine ilişkin soruya da, "Bahçeli'yle görüşme düşüncemiz var ama henüz bir talebimiz yok" diyerek cevap verdi.

NEO LMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen AİHM kararı sorusuna, "Sayın Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" yanıtını vermişti.