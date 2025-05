Son Dakika Haberi... DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Doğan açıklamasında, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in "yüreği elinde gezen" biri olduğunu belirterek, kendisine veda etmiyoruz, iyi ki doğmuşsun Sırrı Süreyya Önder" dedi.

Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ÖNDER'E SUİKAST GİRİŞİMİ

"Sırrı Süreyya Önder bize barışın bir ihtimal olmadığını gösterdi. Anısına bağlılık da saygı da bunu gerektirir.

Suikast girişimi konusunda partimiz bir açıklama yaptı. Suikast düzenlendiğine dair haberler tekrar açıklama yapma ihtiyacı doğurduğu için buluştuk aslında bugün.

Söz konusu olay 2 Nisan'da Ankara'da gerçekleşti. Oturduğu sitenin güvenlik görevlisi kullandığı araç garaja park edilirken gelen seslerden kuşkulanarak lastikleri kontrol etmiş ve keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiş. Bu düzenek lastiğini yırtıp patlatabilecek bir düzenek.

Akabinde Önder hem partimize hem de yetkililere gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Güvenlik yetkililerine durum hemen intikal edildi ve düzenek teslim edildi ve tedbir alındı.

Bunun kamuoyuyla paylaşılmamış olmaması da tartışma konusu oldu.

Sırrı Süreyya Önder bunun istismar edilmemesini istediği için paylaşılmadı.

Bu olay büyük bir titizlikle takip edildi. Kamuoyuyla paylaşılmama kararı kendisinin ve partinin ortak kararı oldu.

Makam aracı olduğu için de Meclis Başkanvekili olduğu için farklı protokoller gereği büyük bir titizlikle takip edildi."

PERVİN BULDAN'A SUİKAST İDDİASI

"İtalya'da Roma da bir kaza geçirdiği iddiası var. Evet kaza olduğu doğru ancak suikast girişimi olarak değerlendirilmedi. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlış yola girmesi nedeniyle gerçekleşti. Buradan başka bir şey çıkartmak doğru olmaz."

PKK SİLAH BIRAKTI MI?

Doğan, PKK'nın silah bıraktığı iddialarına ilişkin şunları kaydetti:

"PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilir. Buradan paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz. Bundan çok büyük bir önemle beklediğimiz zaman üzerinden haftalar geçti daha önce de 27 Şubat çağrısından hemen sonra PKK'dan bir açıklama gelmişti. Hemen bir 'ateşkes' açıklaması yapmışlardı.

Evet doğru, PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da konuya ilişkin açıklaması siyasete çok büyük görevler düşeceğine ilişkin. Biz DEM Parti olarak ilk gün de söyledik, hazırız. Demokratik bir Türkiye için, eşit adil kalıcı bir barışın gerçekleştiği bir Türkiye için hazırız.

Toplandıklarının duyuruldukları an meselesi. Buradan toplandılar mı toplanmadılar mı karar nasıl açıklanacak sorularına yanıt veremeyiz. Toplandıklarını her an duyurabilirler."

İMRALI'YA GİDİLECEK Mİ?

"En son Pervin Hanım gitmişti. Oradan döndüklerinde de Öcalan'ın mesajını paylaştılar. Onun dışında bir gidiş olmadı. İmralı'da Öcalan'ın özgür çalışma koşullarının oluşturulması gerekir."