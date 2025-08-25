Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Temelli, DEM Parti heyetinin İmralı'ya gidip gitmeyeceği yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Bu hafta içinde heyetimizin adaya gitme olasılığı çok yüksektir. Büyük olasılıkla da gidecektir ama günü henüz belli değil. Heyetimiz bütün gelişmeleri Öcalan'a aktaracaktır. Heyetimiz 1 aydır gidemedi, kendilerinin de değerlendirmelerini alıp döneceklerdir."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, dün Adana'da "Barış ve Demokratik Toplum Buluşması" etkinliğinde partililere seslendi.

Hatimoğulları, teröristbaşı Öcalan ile bir aydır görüşemediklerini belirterek, "Bizdeki beklenti neydi? Öcalan’la sistematik görüşme olacak, özgür yaşayacak, özgür çalışacak koşulları oluşturulacak ve biz hala bunları bekliyoruz. Oluşan komisyon zaman kaybetmeksizin Öcalan’la acilen bir görüşme gerçekleştirmelidir" demişti.

Hatimoğulları, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan için söylediği sözleri hatırlatarak şunları kaydetti:

"Şunu çok iyi biliyoruz ki PKK ile devlet arasındaki görüşmelerdeki baş müzakereci kendisidir ve kendisiyle görüşülmeyen ya da görüşmenin aksatılması, bütün bunlar sürecin aksaması anlamına gelir. O nedenle bu görüşmeler derhal gerçekleşmelidir. Şunu da hatırlatmak isterim Sayın Bahçeli'nin yaptığı ilk konuşmaları hatırlayacaksınız, demişti ki Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun demişti"