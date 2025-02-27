Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la üçüncü kez görüşen DEM Parti İmralı heyeti dönüş yoluna geçti.

Aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol’dan oluşan heyetle PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüşmesi sona erdi.

7 kişilik heyet bugün saat 17.00'de İstanbul Taksim'de açıklama yapacak.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI NASIL OLACAK?

SÖZCÜ muhabiri Başak Kaya ise sürece ilişkin edindiği kulisleri Can Coşkun ile Gündem Masası programında paylaştı.

Kaya şunları söyledi:

"Bize kulislerde fısıldanan bir takım bilgiler var.

Öcalan'ın bir önceki İmralı görüşmesinde, "Benim özerklik talebim yok. O yüzden yeni Anayasa'ya da gerek yok" yorumunu yaptığı... Aynı zamanda silah bırakma çağrısının, çağımızda artık silahlı mücadelenin geçerli olmadığı, bunun dijitalleşen dünyada yeri olmadığı yönünde bir silah bırakma çağrısı yapacağı belirtiliyor.

Bir ayrıntı daha var. Barzani yaptığı bir açıklamada gazetecilere şu yorumu yaptı; Silahların nereye bırakılacağı ve örgüt yöneticilerin ne olacağının netleştiğinin ancak bunu açıklayamayacağı, bunu süreç içinde hep beraber göreceğimizi söyledi."