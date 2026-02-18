Süreç kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21. toplantısını, Meclis Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, 7 bölümden oluşan ortak raporun başlıkları şu şekildeydi:

Komisyon çalışmaları Komisyonun temel hedefleri Türk-Kürt kardeşliği tarihi Komisyonda dinlenen kişilerin analizleri Terör örgütü PKK'nin kendini feshetmesi Sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri Demokratikleşmeye yönelik öneriler

DEM Parti, İmralı Süreci kapsamında hazırlanan komisyonun Ortak Rapor Taslağı’na şerh düştüğünü açıkladı.

DEM Parti açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Ortak Rapor Taslağının hazırlık sürecinde DEM Parti olarak ısrarla uzlaşma zeminini zorladığımızın, bunun için yapıcı bir rol üstlenmek konusunda özenli hareket ettiğimizin bilinmesini isteriz.”

Parti, raporun özellikle “SÜRECE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME ÖNERİLERİ” ve “DEMOKRATİKLEŞME İLE İLGİLİ ÖNERİLER” başlıklarının yol gösterici olabileceğini belirterek, sürece katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

DEM PARTİ'DEN "TERÖR" ŞERHİ

Ancak açıklamada, raporda kullanılan bazı kavramlara itiraz edildi.

DEM Parti, “Terörsüz Türkiye süreci”, “terör örgütü” ve “terör belası” gibi ifadelerin uygun olmadığını savundu.

Sürecin adının “Terörsüz Türkiye” olarak tanımlanmasına karşı çıkan parti, mevcut süreci “Sayın Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı çağrıya ismini veren Barış ve Demokratik Toplum Süreci” olarak tanımladığını ifade etti.