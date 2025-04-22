Son Dakika Haberi... DEM Partili Bakırhan, partisinin grup toplantısında dün DEM Parti İmralı heyetinin teröristbaşı Öcalan'la yaptıkları 4. görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SÜRECE İVME KAZANDIRACAK GELİŞMELER..."

Bakırhan, heyetin görüşmeye ilişkin, "sürecin genel değerlendirmesini" ele aldığını, teröristbaşı "Öcalan'ın yüksek tempo ve moralle çalışmalarını sürdürdüğünü" aktardıklarını söyledi.

Bakırhan ayrıca, "Öcalan önümüzdeki haftalarda sürece ivme kazandıracak gelişmelerin yaşanmasının herkesin ortak beklentisi olduğunu dile getirmiştir. Önümüzdeki günlerde sürecin ivme kazanacağını düşünüyor" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"SİYASİ NEDENLERLE CEZAEVİNDE TUTULANLARA KADAR CEZAEVLERİ BOŞALTILMALIDIR"

"Görüşme kurullar tarafından değerlendirilip açıklama yapılacaktır. Süreçte iki büyük adım şarttır.

Birincisi sağlam bir hukuki zemin ikincisi güçlü bir siyasi irade gerekiyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Grup başkanvekillerimiz Adalet Bakanlığıyla bir araya gelecek. Meclis Başkanı dahil olmak üzere Meclis'te grubu bulunan partilerle bir araya geleceğiz. Başta infaz kanununda yasal düzenlemelerin yapılması, hasta tutsaklardan siyasi nedenlerle cezaevlerinde tutulanlara kadar cezaevlerinin boşalması Türkiye'ye rahat bir nefes aldıracaktır. Gelin bunun önünü açalım diyoruz"

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün yaptığı basın açıklamasında "Terörsüz Türkiye" hedefinin vatandaşların faydasına olacağını belirterek "Bu ay yeni gelişmeler olabilir. Terörün kendini feshetmesi, silah bırakması dönüm noktası olacaktır. Bir heyet var, onlar neredeyse gün aşırı çalışıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.