Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 07.42 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 5.24 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

 