Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 07.42 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 5.24 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Buldan (Denizli)
Tarih:2026-03-11
Saat:07:42:15 TSİ
Enlem:38.08583 N
Boylam:28.98028 E
Derinlik:5.24 km
Detay:https://t.co/ZSmFEP7osC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 11, 2026
Denizli'de 9 Mart'ta da büyüklükleri 5,1; 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde 3 deprem meydana gelmişti.