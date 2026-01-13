CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli maaşı için 'sefalet' dediğini hatırlattı.

DEVLET BAHÇELİ DE 'SEFALET' DEDİ

Bahçeli'nin bu sabah partisinin TBMM'deki grup toplantısındaki "Onlar üzülürken biz rahat olamayız. Onları sefalet sefalet ücretine değil, en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız" sözlerini hatırlatan Özel, "Madem Bahçeli de 'Sefalet' dedi. Getirelim Meclis'e, emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim hem Meclis'in şerefini hem de emeklileri kurtaralım" diye çağrıda bulundu.

ERDOĞAN'A VİDEOLU CEVAP

CHP lideri Özel partisinin grup toplantısında açılışı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bizi yurt dışında şikayet ediyorlar' sözüne videolu cevap vererek yaptı.

Erdoğan'ın Başbakan olmadan önce yurt dışında yaptığı konuşmaları ve basına yansıyan haberleri yayınlatan Özel, 'Eğer hak etmediğimizi duyarsak hak ettiğini duyarsın' diye konuştu.

'AKP GETİRSİN İKİ ELİMİZLE OY VERECEĞİZ'

Özel, Bahçeli ile Erdoğan'a emekli maaşı için çağrıda bulundu. 'AKP iyi bir teklif getirsin iki elimizi kaldırarak oy veririz' diyen Özel, 'Bu Meclis Saray'ın memuru değil ki... Madem Devlet Bahçeli de 'Sefalet' dedi. Getirelim Meclis'e, emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim hem Meclis'in şerefini hem de emeklileri kurtaralım. Diğer meselelerde farklı düşünebiliriz, farklı ittifaklar da olabiliriz. Emeklinin meselesinde bir arada olursak Türkiye'de çok şey değişecek. Sizi görmeyeni, duymayanı siz de bırakın oy vermeyi selam bile vermeyin.' ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

'LEYLA USTA'YI GÖREVDEN ALIN'

(AKP Grup Başkanvekili Leyla Usta'nın 'Suriye'de Müslümanlar ölürken sesiniz çıkmıyordu, Aleviler ölünce ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz' sözleri hakkında) Alevileri Müslüman saymayan, Suriye'deki katliamını meşrulaştıran, abuk subuk laflar. Bu hanımefendiyi hala görevde tutmaya devam ederseniz, bu ayıplı laf hepsinin üzerine kalır. En başta Erdoğan'ın üzerine kalır.

Müslümanların kanının akmasına sesini çıkarmamışız... Yazıklar olsun sana... 1 Mart Tezkeresi'ni biz engelledik.

Erdoğan, tezkereye 'Hayır' oyu veren bütün AK Partili vekilleri siyasetten sildi. Amerikancılık size kalsın.

Biz anti emperyalistiz, Mustafa Kemal'in partisiyiz. Sen BOP Eş Başkanısın.

'EN DÜŞÜK MAAŞ 39 BİN LİRA OLMALI'

Emekliler 'Emekliyiz haklıyız kazanacağız' diye haykırıyorlar. AKP, emeklinin düşmanı zenginin dostudur.

AKP gelir gelmez 'Emekliye milli paydan hak vermeyeceğiz, zira emekliler milli payı artıran değil azaltandır' dediler.

Beğenmedikleri üçlü koalisyonda(Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz, Devlet Bahçeli) en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti.

O zaman 8 çeyrek altın alınıyordu. Bugün 2 çeyrek altın alamıyor. Şaka değil. Emekliler her ay 6 çeyrek altın kaybediyor.

Bir şey nerede kaybedildiyse orada bulunur. Madem sandıkta kaybedildi, sandıkta kazanılacak. En düşük maaş 39 bin lira olmalı. Çatlasalar da patlasalar da emeklinin arkasında duracağız.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında emeklilere ayırdığı bölümde, "Altını kalın bir şekilde çizerek ifade etmeliyim ki, en düşük emekli maaşı alan ve sayıları yaklaşık 5 milyona yaklaşan kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmek için gerekirse elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymalıyız. Onlar üzülürken biz rahat olamayız. Onları sefalet sefalet ücretine değil, en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız" ifadelerini kullanmıştı.