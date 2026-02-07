İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi; şüphelilerin ifadeleri tamamlandı.

Gözaltına alınan 21 kişiden 19'u tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 2 kişi için adli kontrol talep edildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlik 14 kişi hakkında tutuklama kararı verirken yedi kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Tutuklananlar arasında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya da bulunuyor.

KAYA'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Ali Kaya, savunmasında suçsuz olduğunu belirterek, tanımadığı bir kadının iftirası nedeniyle burada olduğunu öne sürdü.

Ali Kaya, "Suçsuzum. Eskort, tanımadığım bir kadının, hayatımda hiç görmediğim bir kadının bir şekilde birileri tarafından eline verilmiş iftiradan dolayı buradayım" diye konuştu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Kaya, savunmasının devamında şunları söyledi:

-Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir. Bununla alakalı tahliller verdim, tahliller alınırken Adli Tıp Kurumu'ndan tırnak ve saç örneklerimin alınmasını istedim ama 'Gerek yok' dediler

-Ben zaten 3 gündür bu iftiralardan dolayı sosyal medyada, ailemin gözünde, iş çevremde, arkadaşlarımın gözünde itibarı yerle yeksan olan birisi olarak cezaevine gönderilmek için karşınızdayım.

-İtibarım yerlerde sürüklenirken şimdi de hürriyetim elimden alınıyor, suçlamayı kabul etmiyorum, en azından sonuçlar çıkana kadar da olsa adli kontrol şartıyla da olsa serbest bırakılmamı talep ediyorum, bir Türk olarak bu hakkımın olduğunu düşünüyorum.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu neyin kini? Bu neyin intikamı? Bu neyin bedeli? Topluma, vicdanlara ve geleceğimize ödetilen bu ağır bedelin bir açıklaması olmak zorunda. Sessizlik de artık bir cevap değildir. Açık, net ve dürüst bir açıklama istiyoruz herkesten!" ifadesini kullandı.