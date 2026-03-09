Dilek İmamoğlu Silivri Cezaevi'nde görülen duruşma sürerken 'salonun boşaltIlması' kararının ardından SÖZCÜ TV ekranlarında yayımlanan 'Öğle Bülteni' programına bağlandı.

'EKREM SADECE 3 DAKİKA İSTEDİ'

Dilek İmamoğlu Silvri'den şu ifadeleri aktardı:

Tutuklu sanıklar teker teker gelmeye başladı. Ailelerin yüreği ağzında tabii ki alkışladılar. Ekrem İmamoğlu'nun salona girişi kolay olmuyor insanlar heyecanlı. Hakim usulü anlatmaya başladı. Usul daha önce avukatlara bildirilmiyor. Ekrem, 3 dakika konuşmak için izin istedi hakim izin vermedi. 'Hayır söz hakkı vermiyorum' dedi. Salonda o an gürültü koptu. O an hakim eğer bu devam ederse salonu boşaltacağım diye uyarı yaptı. Sesler devam edince salon boşaltıldı. Ama bizler hala buradayız.

'BİZ KORKULACAK KİŞİLER MİYİZ?'

Buradaki durum şu; aileler büyük oranda tepkili ve ön yargılılar. Biliyorsunuz bu dava için atanan birileri var. Bizi Nisan ayı sonuna kadar yargılayacaklarını söylediler. Peki adil yargılanacak mı? Biz bu duruşmaların TRT'de canlı verilmesini istedik. Biz bugün bu sabah buraya gelirken görmüş olduğumuz tabloda olağan üstü önlemler alınmış durumda. Biz bu ülkenin neyiyiz? Biz bu ülkede korkulacak kişiler miyiz? Salonda tepki varsa tek tepki bunadır. Mahkeme heyetine herhangi bir saygısızlık söz konusu olamaz. Bu insanlar azılı suçlular mı bu olağanüstü önlemler neden alınıyor neden? İddianameyi okuyan herkes her şeyi görmüştür. Biz hukuk devletinin vatandaşı olarak adil ve şeffaf bir yargılama istiyoruz.