Divan Grubu Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Tomruk ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB’ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Divan Otelleri Müdürü Murat Tomruk’u şüpheli sıfatıyla dosyaya ekledi.

Savcılık; Tomruk’a “polis eşliğinde çağrı yapıldığını” belirtti. Murat Tomruk, “mevcutlu” olarak adliyeye getirilecek. Savcılık “gözaltı talimatı yok” dese de Tomruk polis eşliğinde adliyeye götürülecek.

HİSSELER SERT DÜŞTÜ

Koç Holding'e bağlı Divan Grubu Genel Müdürü'ne yönelik yaşanan gelişmelerin ardından Koç Holding'in hisseleri yüzde 4'ten fazla düştü. Haftayı 152,7 seviyesinden kapatan Koç Holding'in hissesi yüzde 4'ten fazla düşüş yaşayarak 146,2 seviyesine kadar geriledi.

Murat Tomruk

BANKA AYRINTISI

Gazeteci Özlem Gürses, SÖZCÜ TV'deki Para Politika ve Hayat programında Murat Tomruk'un söz konusu ifade alma kararının ardından, "İşin İş Bankası, Koç Holding gibi noktalara geleceğiyle ilgili kulislerde tedirgin edici fısıltılar dolaşıyor. İddia şu; deniliyor ki Turgay Ciner bu grupla konuşurken bu pazarlığı yaparken kendisine ödenecek olan paranın aslında kriminal bir gelir olduğundan haberdardı dolayısıyla bu satışı yaparak buna katkı sunmuş oldu. Savcının iddiası bu" ifadelerini kullanırken gazeteci Mehmet Yılmaz şu yorumda bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir malınız var ve bunu birisine satıyorsanız ve gelen para da size bir resmi kanaldan geliyorsa, o kanal da banka. Sizin o paranın kaynağını araştırmak gibi bir yükümlülüğünüz yoktur.

Bu grubun Varlık Barışı'ndan da yararlandığını biliyoruz. Suçtan elde edildiği daha sonra ortaya çıktığında Varlık Barışı'ndan yararlanmış olmanız bir şeyi değiştirmiyor o ayrı mesela ama satıcı açısından bankadan gelen bir para. MASAK zaten takibini yapmakla yükümlü.

Ben vatandaş olarak Turgay Ciner'in nasıl sorumlu tutulup da malına mülküne el konulduğunu anlayamıyorum."

MURAT TOMRUK KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Murat Tomruk, University of Massachusetts’de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania’da aynı dalda yüksek lisans yaptı.

1988 yılında satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem’de Endüstri ve Ticari Sektör’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükseldi.

Bu süreçte 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

Tomruk, 2002 yılı itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu’nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü.

2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüten Tomruk, 2020 yılına kadar Setur’da Turizm’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

Murat Tomruk Ocak 2020’den itibaren Divan Grubu Genel Müdürü olarak görevine devam ediyor.

Tomruk ayrıca Divan Otelleri'nde İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.