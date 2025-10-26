Son Dakika Haberi... Diyarbakır'ın Hani ilçesi Kaledibi mevkiinde saat 14.49'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliği 13.15 kilometre olarak açıklandı.
Deprem Bingöl il merkezine 38,5 kilometre Diyarbakır il merkezine ise 72,20 kilometre uzaklıştı meydana geldi.
Deprem Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli'nin yanı sıra, Batman ve Muş'ta da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 26, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Hani (Diyarbakır)
Tarih:2025-10-26
Saat:14:49:34 TSİ
Enlem:38.55083 N
Boylam:40.3825 E
Derinlik:13.15 km
Detay:https://t.co/eXeJw318Es@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi