Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir dalga operasyon gerçekleştirildi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında oyuncu Doğukan Güngör gözaltına alındı.







25 İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:



-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız İstanbul ili başta olmak İzmir, Denizli, Muğla dahil 4 ilde Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak ve Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek * suçlarını işlediği değerlendirilen *25 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapılmıştır.

Yapılan operasyonlarda (23) şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. 2 şüphelinin yurtdışında olduğu , 1 şüphelinin ise başka suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi “ toplumun genel ahlakını ve toplum yapısı ile aile düzenini bozan “ suçlar ve suçlularla mücadele amacıyla yürütülen soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle devam etmektedir.



BURAK ALTINDAĞ DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden birinin de sosyal medya fenomeni Burak Altındağ olduğu öğrenildi.





Bebek Otel sahibi gözaltına alındı

Öte yandan Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım ve otel işletme müdürü de gözaltına alındı.

Bebek Otel, geçtiğimiz günlerde bir ay süre ile mühürlenmişti...