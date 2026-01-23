Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Testi pozitif çıkanlar:
1.Binnur Buse Alper
2.Merve Eryiğit
3.Veysel Avcı
4.Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)
5.Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)
6.Ece Cerenbeli
7.Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)
8.Saniye Deniz
9.Lerna Elmas
10.Doğukan Güngör
11.Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)
12.Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)
13.Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)
14.Ceyda Ersoy
Testi Negatif Çıkanlar:
1.Özge Bitmez
2.Sevgi Taşdan
3.Gülsüm Bayrak
4.Gizem Özköroğlu