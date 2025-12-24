İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da bulunduğu özel jetin düştüğü Ankara'nın Haymana ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya ayrıca şunları kaydetti:

"KARA KUTU VE SES KAYIT CİHAZI BULUNDU"

"Saat 20.10'da Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmet El Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral'in de bulunduğu 5'i Libya heyeti mensubu 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 8 kişiyi taşıyan Falcon 50 tipi hava aracı saat 20.32'de teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirmiştir.

Saat 20.52 itibariyle de Haymana civarında uçakla irtibat kesilmiştir.

112 Acil Çağrı Merkezi'mize gelen ihbar sonucu Jandarma, AFAD, Emniyet ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Olay mahalline saat 22.00 sıralarında ulaşan Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde uçağın parçalarına ulaşılmıştır.

Hava aracının enkazı Haymana ilçesi Kesikkavak mahallesinin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir.

Olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur.

Bunların inceleme ve değerlendirme süreçlerine başlanmıştır.

Ayrıca; Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen 5’i hayatını kaybedenlerin yakını olmak üzere 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığından görevlendirilen 8 kişi, yani toplam 22 kişilik Libya Ekibi Ankara’ya intikal etmiştir."

NAAŞLAR BÖLGEDE

"Uçaktan elektrik arızasıyla ilgili anons geliyor" diyen Bakan Yerlikaya 112'ye gelen ihbar üzerine bölgeye odaklanıldığını söyledi.

Bakan Yerlikaya ayrıca naaşların bölgede olduğunu söyledi.