Son Dakika Haberi... Tevhid ve Sünnet cemaatinin elebaşı Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk ile cemaatin önde gelen isimlerinden “Ebu Haris” kod adlı Haris Karadağ İzmir merkezli bir operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Radikal İslamcı Tevhid ve Sünnet cemaatine yönelik İzmir merkezli bir operasyon düzenlendi.

BAYANCUK GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre; Cemaatin duyuru kalanalı “Tevhid Gündemi”nin aktardığına göre; operasyon kapsamında cemaatin elebaşı “Ebu Hanzala” kod adlı Halis Bayancuk’un evinde arama yapıldı ve Bayancuk gözaltına alınarak İzmir’e sevk edildi.

Operasyon kapsamında cemaatin önde gelen isimlerinden “Ebu Haris” kod adlı Haris Karadağ da gözaltına alınıp, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Cemaatin duyuru kanalından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sabah erken saatlerde Halis Bayancuk Hoca’nın evine İzmir merkezli bir operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramanın ardından gözaltına alınan Halis Bayancuk Hoca, operasyon sonrası İzmir’e sevk edildi"

DAHA ÖNCE EL-KAİDE VE IŞİD İDDİALARIYLA TUTUKLANMIŞTI

Bayancuk, 2008’de El-Kaide bağlantısı iddiasıyla tutuklandı ancak 2010’da İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından El-Kaide üyesi olması suçuyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin kararının ardından Bayancuk, kararı temyize gönderdi.

Yargıtay 16. Ağır Ceza Dairesi, 2017 tarihli kararıyla yerel mahkeme hükmünü Bayancuk aleyhinde bozdu.

Bozma kararı ardından dosya Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülmeye devam etti. Bu mahkemede yargılama sürerken Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de Bayancuk’a IŞİD kapsamında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yargıtay 5. Ceza Dairesi iki dosyayı birleştirdi ve söz konusu ceza onandı.

Ancak Bayancuk 2021’de Yargıtay’ın “kaçma şüphesi bulunmadığı” kararıyla tahliye edildi.

Haris Karadağ hakkında da Ocak ayında “‘IŞİD/El Kaide bağlantılı oldukları” gerekçesiyle mal varlığına el konmuştu.