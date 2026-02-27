Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis Görgülü, Adli Tıp Kurumu’nda test verdi.
Ayrıntılar geliyor...
