AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı olan deprem, İstanbul, İzmir, Aydın, Bursa ve birçok ilden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 00.05’te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.05’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

KANDİLLİ 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE AÇIKLADI

Korkutan depremin büyüklüğünü ise Kandilli Rasathanesi 5.0 olarak duyurdu. 00:05 saatinde meydana gelen depremin derinliği 7.4 km olarak açıklandı.

Meydana gelen depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin Vali İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ustaoğlu şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır.

