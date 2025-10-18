İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, iki Cumhuriyet savcısına “kumpas kuran, şerefini yitirmiş kişiler” dediği iddiasıyla açılan davada mahkeme, savcının aksi yöndeki görüşüne rağmen ön ödeme yapıldığı gerekçesiyle davanın düşmesine karar verdi.

Karar'da şöyle denildi:

-Sanığın üzerine yüklenen suçun TCK'nın 75. maddesi uyarınca önödeme kapsamında kaldığı anlaşılarak sanığa önödeme ihtaratında bulunulduğu, sanığın mahkememizce yapılan önödeme ihtaratındaki meblağı süresinde maliye veznesine yatırdığı anlaşılmakla, TCK'nın 75/3. maddesi delaletiyle TCK'nın 75/2 ve CMK'nın 193/2 ve 223/8. maddeleri uyarınca sanık hakkında açılan kamu davasının önödeme nedeniyle düşürülmesine, karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun tutuklanmadan önce 23 Mart’taki hakimlik sorgusunda soruşturma savcılarına yönelik sözleri suça konu sayılmış hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle iddianame düzenlenmişti...

Kabul edilen iddianameyle birlikte 22 Ekim’de Silivri’de İmamoğlu hakim karşısına çıkacaktı.