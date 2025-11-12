İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, 57 gündür tutuklu bulunan Emekli Albay Orkun Özeller için tahliye kararı verdi.

Duruşmaya Özeller'in eşi, anne ve babası dışında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti milletvekilleri, şehit annesi Pakize Akbaba ile şehit eşi Yıldız (Namdar) Hemşire de katıldı.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın aktardığına gör Özeller, yaklaşık 35 dakika süren savunmasını şu sözlerle tamamladı:

"BENİ AZİZ TÜRK MİLLETİ SEVER SAYAR"

"Girmediğim çatışma türü kalmadı. Üniforması şehit kanıyla bezenmiş emekli bir Türk askeriyim. Beni PKK'lar, NATO'cular, FETÖ ve FETÖ vari yapılar ve ABD sevmez, hazzetmez. Beni arkada gördüğünüz gaziler, şehit yakınları, komutanlar ve aziz Türk Milleti sever sayar."

Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, şikayetçi MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bir kamu görevlisi olmadığını, ayrıca PKK konusunda kendisine bir görev verilmediğini vurgularken, "Selahattin Demirtaş milletvekiliyken, 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz.' demişti. Bu durumda Demirtaş'ın heykel dikmesi de kamu görevi sayılmalıdır" dedi.

SAVCI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Savcı, Özeller'in halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasından beraatını, tweetler ve 12punto'daki röportajından dolayı cezalandırılmasını ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Özeller mütalaaya karşı gözleri dolup sesi titreyerek şöyle konuştu:

"BİLDİĞİMİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

"Vatan sevmek nasıl bir şey, biliyor musunuz? Annem, babam, eşim burada. Hepsini silip atabilmektir. İdam da edilsem vatan sevgimden dolayı doğruları, bildiğimi söylemeye devam edeceğim. Teröristler dışarı çıksın diye uğraşırken bir Türk subayını içeri sokuyorsunuz algısının oluşmasından korktum. Bu algının önüne geçecek, özellikle sınır hattındaki askerlerimizin mücadele azmini sarsmayacak bir karar verileceğine inanıyorum."

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Mahkeme ilk duruşmada “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan beraatına “kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan ise cezalandırılmasına hükmederek hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve tahliye kararı verildi.

ÖZDAĞ DA DURUŞMAYA KATILDI

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Çağlayan'daki duruşmaya katıldı. X'te yaptığı paylaşımda, "Orkun Özeller albayın babası ve annesi ile kararı bekliyoruz" diyen Özdağ ayrıca, "Pakize ana ve Öcalan duruşmalarında bütün Türkiye’nin tanıdığı şehit eşi Yıldız hemşire mahkeme kapısındayız. Sadece bu fotoğraf Türkiye’nin sürüklendiği noktayı gösteriyor" ifadelerini kullandı.