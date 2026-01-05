Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verisini yüzde 0,89 olarak açıkladı. Yıllık bazda yüzde 30,89 olarak açıklandı.

Paylaşılan son veriyle birlikte 16 milyonu aşkın emeklinin maaşına ocak ayında yapılacak zam oranı da kesinlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı 12,19 olurken, toplu iş sözleşmesi nedeniyle fark ödemesi alacak olan memur ve memur emeklisinin zammı ise yüzde 18,60 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU

SGK mevzuatına göre belirlenen zam oranları, emeklilerin kök maaşlarına doğrudan yansıtılacak. Bu yıl için iktidardan herhangi bir refah payı kararı gelmezken, TÜİK tarafından açıklanan oranlara ilave zam yapılmayacak.

Ekonomi yönetiminin talimatı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kesinleşen zam oranı, en düşük emekli maaşına da aynı şekilde yansıtılacak. Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile ilerleyen günlerde en düşük emekli maaşı 18.938,73 TL'ye yükseltilecek.

*Ayrıntılar geliyor...