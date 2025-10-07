Trendyol Süper Lig temsilcisi Antalyaspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Akdeniz ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu istifa etme kararı aldı.
Emre Belözoğlu, milli ara öncesi oynanan ve 5-2 kaybedilen Rizespor maçının ardından istifa sinyali vermişti. Antalyaspor yönetimi, o maçın ardından 45 yaşındaki teknik adamın istifasını kabul etmemişti.
Sezon başında da takımdan ayrılma kararı alan ancak Antalyaspor yönetimi değişince tekrar göreve dönen Belözoğlu geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.