SON DAKİKA: Milyonlarca emeklinin gözü kulağı en düşük emekli maaşı artışına çevrilmişti. AKP'nin verdiği kanun teklifine göre en düşük emekli maaşı 20 bin TL oluyor. Düzenleme 4 milyon 917 bin emekliyi etkiliyor.

En düşük emekli aylığı artışı için gözler bugün TBMM'ye sunulacak olan yasa teklifindeydi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL OLDU

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığının 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 20 bin liraya yükseltileceğini açıkladı.

Güler şu ifadeleri kullandı:

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararları yeniden değerlendirildi.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşme farkıyla birlikte 12,19 memur emeli sandığı 18,60 oranında artırılmaktadır.

Toplu sözleşme kararında alınan taban aylıklarında 2026 içinde geçerli olacaktır. 16 bin 881 lira olarak ödenen emekli aylığı 18,48 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. 2026 Ocak'tan itibaren 20 bin TL olarak uygulanacaktır.

4 milyon 11 bin 700 kişiydi. 20 bin TL'den yararlanacak olan emekli sayımız 4 milyon 19 bin kişiye çıkmaktadır. Toplamda mevut bütçe disiplinini bozmadan bütçenin kendi kuralları çerçevesiyle bu aradaki fark SSK ihtiyacı farkı Hazine'den ödenecektir. Bu rakam 6 aylık dönem içinde 69 milyar TL ödenecektir.

Esas hedef bütçe disiplini bozma dezenflasyon süreci içerisinde ve enflasyonla mücadelemizde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet bu imkanı geliştirmeye çalıştık. Ekonomik ve bütçemizin imkanı kısıtlanmıştır. Kaynak konusunda çok ciddi uğraşlar verilmiştir.

