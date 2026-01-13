SON DAKİKA: Emeklilerin gözü kulağı Meclis'ten geçecek en düşük emekli maaşında. AKP en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesi teklifini Meclis'e sundu. CHP milletvekilleri emekliler için nöbete başlarken MHP'li İzzet Ulvi Yönter'in ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de dikkat çeken emekli maaşı çıkışı geldi.

Bahçeli grup toplantısının sonunda, "Altını kalın bir şekilde çizerek ifade etmek isterim ki emeklilerimizin derdi derdimiz, beklentileri beklentilerimizdir." dedi.

"ELİMİZİ DEĞİL GEREKİRSE GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ"

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

-En düşük emekli maaşı alan ve sayıları yaklaşık 5 milyona dayanan kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik durumunun iyileştirilmesi için gerekirse elimizi değil gövdemizi taşın altına koymalıyız.

"İNSANCA YAŞAYACAK SEVİYEYE TAŞIMALIYIZ"

Onlar üzülürken bizler rahat olamayız. Onlar sefalet ücretine değil en azından insanca yaşayacak seviyeye taşımalıyız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız.