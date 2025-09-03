Son dakika... Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ağustos ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı.
Açıklanan verilere göre ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,23 olurken, yıllık bazda yüzde 65,49 olarak gerçekleşti.
İTO'YA GÖRE İSTANBUL'UN ENFLASYONU
İstanbul Ticaret Odası'na göre İstanbul'da TÜFE artışı ağustos ayında yüzde 1,84 artarken bu rakam yıllık bazda yüzde 40,83 olarak kayıtlara geçti.
ENAG'A GÖRE TEMMUZ AYLIK YÜZDE 3,75 ARTMIŞTI
ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Temmuz ayında yüzde 3,75 artmıştı..
E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı Temmuz ayında yüzde 65,15 olarak gerçekleşmişti.