Son dakika... Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı.
ENAG verilerine göre aralıkta aylık bazda enflasyon yüzde 2,11 olurken yıllık enflasyon yüzde 56,14 olarak gerçekleşti.
İTO ARALIK AYI ENFLASYONU
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 1,23 artarken, yıllık artış yüzde 37,68 oldu.
ENAG'IN KASIM ENFLASYONU
ENAG verilerine göre kasımda aylık bazda enflasyon yüzde 2,13 olurken yıllık enflasyon yüzde 56,82 olarak gerçekleşmişti.