Şişli’de meydana gelen trafik kazasında, Engin Çağlar olarak bilinen 85 yaşındaki Yeşilçam efsanesi Ali Çağlan Övet yaşamını yitirdi. Olay, İstanbul'un Şişli ilçesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde 1 Kasım tarihinde akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çağlan Övet'e, B.O.(21) yönetimindeki 34 HSP 349 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Övet ağır yaralandı, motosiklet ise savrularak U.D. idaresindeki 34 TAZ 10 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazada başından ve ayağından yaralanan Övet, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İLK DURUŞMADA TAHLİYE İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, Yeşilçam oyuncularından Engin Çağlar’ın motosiklet sürücüsü Berkay Orhan’ın çarpması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine açılan davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Orhan’ın ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.

