Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan- Bahçeli görüşmesinin bugün gerçekleşeceğini duyurdu.
Duran X üzerinden söz konusu ziyarete ilişkin şunları kaydetti:
"ZİYARET SAAT 18:00'DE BAHÇELİ'NİN KONUTUNDA GERÇEKLEŞECEK"
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir"
ÇATLAK İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 29 Ekim resepsiyonuna katılmamasının ardından Cumhur İttifakı için 'çatlak' iddiaları gündeme gelmişti. İddiaları hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP lideri Bahçeli yalanlamıştı.