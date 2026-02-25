Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü muhabiri tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır" ifadesi sorulan Erdoğan "İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığı tarafından işletiyor" yanıtını verdi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları kaydetmişti:

“PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böyle bir sorun varsa -ki bize göre vardır- bunun çözümü nasıl olacaktır? İmralı’nın statüsünün açığı nasıl kapatılacaktır? Samimiyetle bu tartışmanın yapılarak makul, akla ve vicdana müzahir sonuca kısa sürede ulaşılmalıdır”