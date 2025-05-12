Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında Erdoğan basın toplantısı düzenledi.

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILMIŞTIR"

"- Terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz süreçte bugün kritik bir eşiği daha aştık. Örgüt kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı."

"- Alınan kararı ülkemizin güvenliğinin bölgemizin huzurunun perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Bu açıklamayı Kuzey Irak ile birlikte Suriye ve Avrupa başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını kapsayan bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Terörün devreden çıkmasıyla beraber her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır."

"YOL KAZASI OLMAMASI İÇİN SÜRECİ TAKİPTEYİZ"

"- Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül darbe yiyecek kardeşliğimize saplanan hançer sökülecektir. Kandan gözyaşından beslenenler kaybederken kazanan milletimizi memleket hatta bölgemizdeki tüm kardeşlerimizi olacaktır. Buna gönülden inanıyoruz. İstihbarat teşkilatı ve diğer birimleri yol kazası olmaması ve sözlerin tutulması için süreci hassasiyetle takip edecektir. Biz de takibi yapacağız."

"KAPSAMLI AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

"- Daha kapsamlı açıklamaları gerek şahsen ve yetkili arkadaşlarla önümüzdeki günlerde paylaşacağız. kökenlerimiz kültürlerimizi inançlarımız farklı olsa da hepimiz Türkiye Cumhuriyetinin birinci sınıf vatandaşlarıyız hep beraber Türkiye'yiz. Biz birlikte güçlüyüz. Bu duygudaşlığı kaderdaşlığı yücelttiğimiz takdirde Türkiye'nin bileğini hiçbir güç bükemeyecektir. Burada bir zafiyet olursa kimse bize yardım edemez. Bu hakikati unutmamamız gerekiyor. İktidar ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi 40 yıllık kanayan yaradan kurtarma kararlılığımızı vurguluyorum."

BAHÇELİ'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür etti:

"- İlk günden beri samimiyetle sahip çıkan MHP genel Başkanı Bahçeli başta tüm genel başkanlara partilere medya mensuplara emeği olan herkese şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Bahçeli'ye Cumhuriyetimizin 102. yılına ithafen bayrağımızın nakşedildiği gül buketi için teşekkürlerimiz iletiyorum. Menzile varıncaya kadar umudu büyüten riskleri azaltan yaklaşımımızı sürdüreceğiz."

"İnşallah bu meseleyi artık tamamen geride bırakmayı ümit ediyoruz. Bu vesileyle vatanın bekası devletin bütünlüğü ve milletin istikbali uğrunda can veren şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."

"EN BÜYÜK KAZANAN ŞEHİT AİLELERİ"

"- Bugün açıklanan kararın en büyük kazananlarından biri Şehit ailelerimiz, Diyarbakır annelerimiz. Tek başına bu hakikat bile gelinen aşamanın insani ve vicdani yönünü göstermeye yeter. Yıllarca terör sebebiyle evlatlarını kaybeden, evinden yurdundan olan Kürt kardeşlerimizdir."