Son Dakika Haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın merakla beklenen Ankara ziyareti için takvim belli oldu.

Bugün Kıbrıs’ta yer alan habere göre; ziyaretin 13 Kasım Perşembe günü gerçekleşmesi beklenirken; KKTC Cumhurbaşkanlığı kaynakları, tarihin Türkiye tarafıyla karşılıklı teyit edildiğini doğruladı. Ziyaret, Erhürman’ın göreve başlamasının ardından yapacağı ilk resmi yurt dışı temas olacak.

BAHÇELİ SEÇİM SONUÇLARINI KABUL ETMEMİŞTİ

19 Ekim'de KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tufan Erhürman, oyların 62,76 oy alarak Ersin Tatar'ı mağlup etmiş ve cumhurbaşkanı seçilmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise seçim sonuçlarının ardından yaptığı ilk açıklamada, "KKTC parlamentosu toplanmalı ve Türkiye'ye katılma kararı almalıdır. 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum" ifadelerini kullanarak; "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" demişti.