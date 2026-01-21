SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşına düzeltme bekleyen emeklilere kapıyı kapattı.

Erdoğan, "Milletimiz kendisi için elimizden geleni yaptığımızı iyi biliyorum. En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran kanun teklifimizin genel kurul görüşmeleri başladı. Düzenlemenin yasalaşacağına inanıyorum" dedi.

Erdoğan partisinin grup toplantısından konuşmasından başlıklar şöyle:

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLACAK"

"CHP jet sosyetesinin ne millet, ne devlet ne de emeklilerimizle ilgili bir derdinin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu gerçeği milletimiz de çok iyi biliyor.

Yönettikleri belediyelerdeki emekçilere düzenli aylık ödemeyenlerin, işçiye maaş yerine harçlık verenlerin, tropikal adalarda keyif çatanların şov peşinde koştukları benim milletim ve emeklim gayet iyi biliyor.

Milletimiz kendisi için elimizden geleni yaptığımızı iyi biliyorum. En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran kanun teklifimizin genel kurul görüşmeleri başladı. Düzenlemenin yasalaşacağına inanıyorum.

En düşük emekli aylığı 3 bin 319 TL artışla 20 bin TL'ye yükselmiş olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde sadece 66 TL'ydi. Yeni düzenleme sonrasında yeni emekli aylığı 480 dolara çıkmış olacak.

"EMEKLİLERE KULAK TIKAMADIK"

Emeklilerimizin bizim başımızın tacıdır. Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Kulağımız her zaman emeklilerde oldu.

Bütçe imkanlarımız genişledikçe taleplerini yerine getirmeye çalıştık. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyette davranmaya devam edeceğiz.

Deprem harcamalarımız azaldıkça elimizde daha fazla kaynak olacak, enflasyon düştükçe alım gücü artacak.

"EMEKLİLERİMİZ AK PARTİ'YE GÜVENMEYE DEVAM EDİN"

Allah'ın izniyle milletçe yıllardır yaptığımız fedakarlıkların boşa gitmediğini göreceğimiz bir döneme giriyoruz. Emeklilerimizden AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na güvenmeye devam etmelerini özellikle rica ediyorum.

Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik, sahipsiz bırakmadık, bundan sonra da yalnız bırakmayacağız.

SDG AÇIKLAMASI

Komşumuz Suriye 8 Aralık devriminin ardından ülkede birliği sağlamak adına yoğun bir mücadele veriyor. Suriye'nin kuzeyi ve doğusundaki toprakları işgal eden adına SDG denen yapıyla mutabakat imzalandı. SDG silahlarını bırakacaktı. SDG entegrasyon için olumlu hiçbir adım atmadı, 10 Mart Mutabakatı'na uymadığı gibi sivillere baskı yapmayı, sivil ve askeri hedeflere saldırmayı sürdürdü.

SDG ile Şam arasındaki aralık ayındaki müzakereler maalesef olumsuz sonuçlandı. Bunun da sebebi SDG denilen yapının uzlaşmaz, ayak sürüyen ve sürekli el yükselten, zamana oynayan tutumuydu.

Türkiye'nin güney sınırlarında ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturacak ayrılıkçı bir yapıya rıza gösteremeyeceğizi de defalarca ilan ettik.

Dünkü ateşkesten memnuniyet duyuyoruz.

BAYRAK PROVOKASYONUNA TEPKİ

Provokasyonların intihar anlamına geleceği çok açıktır.

Terör örgütünün zorla silah altına aldığı çocuk yaştaki militanlarıyla baskı ve şiddet uygulayarak sahaya sürdüğü insanlarla dün sınırda yaptığı gibi şanlı bayrağımıza alçakça saldırı ile burada netice alma imkanı kalmamıştır.

"O KİRLİ ELLERDEN, HAİNLERDEN HESAP SORACAĞIZ"

Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız. Bakanlıklarımız gerekli tahkikatları başlattı. İhmali kusuru olan kim varsa onlarla ilgili gereken yapılacaktır.

Suriye sahasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'ye yönelik mevcut risklerin bertaraf edilmesi, yeni tehditlerin engellenmesi, Suriye'de barışın sağlanması için hassas bir süreç yürütüyoruz.

"SURİYE'DEKİ KÜRTLER BİZİM ÖZ KARDEŞLERİMİZDİR"

Şunu da özellikle ifade etmek isterim. Suriye'deki Kürtler bizim öz kardeşlerimizdir. Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin önceki zalim rejim altında ne tür baskı altında kaldığını kardeşleri olarak biz biliyoruz. Varlıkları tanınmıyordu, kimlik dahi verilmiyordu, ana dillerini konuşmalarına izin vermiyordu. Yaptığım tüm görüşmelerde bu adaletsizlikleri dile getirdim. Kürtlere temel haklarının teslim edilmesi gerektiğini söyledik.

Suriyeli muhacirlere kol kanat gerdik. Suriye'de 2011 yılında iç savaşın başlamasıyla Kürt kardeşlerimiz bu sefer de terör örgütlerinin baskısıyla karşılaştılar. Yeni Suriye hükümeti, Suriyeli Kürtlere kucak açmış, çok yapıcı davranmıştır.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÖLDÜRMEYİ TERCİH ETMİŞTİR"

Terör örgütü Kürtlerin refahı ve huzuru yerine ölmeyi ve öldürmeyi tercih etmiştir. Bizim hiçbir ülkenin toprakların gözümüz yok, hiçbir ülkenin içişlerine karışmayız. İlk günden beri her türlü riski gözeterek ilgili tüm kurumlarımızla gelişmeleri anbean izliyoruz.

TRUMP'LA GÖRÜŞME

Dün ABD Başkanı Sayın Trump'la verimli bir telefon konuşması gerçekleştirdik. Birçok kritik konuyu kendisiyle istişare ettik. İnşallah dünkü anlaşmanın uygulanmasıyla örgütün kontrolündeki topraklar özgür olacak.

"TÜRKİYE'DEKİ KÜRT KARDEŞLERİM OYUNA GELMEMELİ"

Suriye'deki operasyonlar bahane edilerek tamamen yalan ve çarpıtma üzerine kurulu propaganda ile tüm Kürtlerin kışkırtılmaya çalışıldığını görüyoruz.

Özellikle Türkiye'deki Kürt kardeşlerimin bu oyuna gelmemesi gerektiğini yapılan tahriklerin gerçek niyetini görerek ferasetle davranması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum.

Kimse, ister burada, ister orada olsun benim Kürt kardeşimin iradesini ipotek altına alamaz.

Geride bıraktığımız 15 ayda çok önemli adımlar attık. Süreci buraya kadar getirdik. Komisyon nihai raporu kaleme alıyor. Siyaset kuruma yol gösterecek raporun ortaya çıkacağına inanıyorum.

Tüm kalbimle, tüm samimiyetimle söylemek isterim ki, hiç kimse endişeye kapılmasın. Türkiye Cumhuriyeti buradayken kimsenin başka hami aramasına başka ortaklar peşinde koşmasına gerek yoktur. Biz Kürt kardeşlerimizin zarar görmesine asla izin vermeyiz. En zor zamanlarında Kürt kardeşlerimize biz sahip çıktık. Şunu artık herkes görmeli, esas olan bölünme değil birleşmedir. Esas olan küçük devletçiklere ayrılmak değil birleşerek güç birliği yapmaktır.