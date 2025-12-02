Borsa İstanbul’da Avrupa Holding Yatırım AŞ hisselerinde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla arasında eski Milli futbolcu Gökhan Gönül’ün de olduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Borsa İstanbul'da (BİST) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespit edildi.

Soruşturmada, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

GÖKHAN GÖNÜL DE GÖZALTINA ALINDI

“BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğratığı yönünde tespitler üzerine; Avrupa Yatırım Holding A.Ş hisselerinde İstanbul Merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş illerinde olmak üzere 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve haklarında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında;

Şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak Cezaevinde oldukları, şüpheliler Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler ,Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç, isimli 12 kişinin gözaltına alındığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettigi kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

HAVAL İ MANINDA YAKALANDI İ DD İ ASI

Gözaltına alınan isimler arasında yer alan Gökhan Gönül'ün havalimanında gözaltına alındığı iddia edildi.