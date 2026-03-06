TÜSİAD eski Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’a konuşmaları gerekçesiyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Turan ve Aras hakkında “yargılamayı etkileme” suçlamasından beraat, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasından 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası kararı verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Duruşmanın başlamasıyla savcının esas hakkındaki mütalaası soruldu. Savcı önceki duruşmada Turan ve Aras’ın “cezalandırmaları” yönündeki mütalaasını tekrar etti.

"KONUŞMAM TAMAMEN İYİ NİYETLİDİR"

Aras savunmasında şöyle dedi:

“Huzuraki yargılama konusu beyanlarım incelendiğinde suçlamaya konu bir durum olmadığı anlaşılabilir. 20 dakikalık konuşmam bağlamından koparılmıştır. Konuşma bütünüyle incelendiğinde ekonomik kalkınmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır ve tamamen iyi niyetlidir. Konuşmam güncel meselelere isim kullanmadan değinmektedir. Buradan suç üretilmeye çalışılması anlamsızdır.

Savcılığın esas hakkındaki mütalaasında hukukun evrensel ilkelere aykırı bir şekilde değerlendirildiğini gördük. Aynı konuşmanın TÜSİAD internet sitesinde yayımlanması ayrı bir suç olarak görülemez. 72 yıllık yaşamımda hiç mahkemeye çıkmamış bir kişi olarak ülkenin kalkınması için yapılmış konuşmanın suç gibi gösterilmesini kabul etmiyorum.”

Turan ve Aras'a hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı

Davanın karar duruşmasında mahkeme, Turan ve Aras, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasından beraat kararı verirken, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası kararı verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.