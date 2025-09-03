Son dakika.... Eylül ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK ağustos ayı enflasyonunu yüzde olarak açıkladı. Buna göre eylül ayında yapılacak kira artış oranı üst sınırı yüzde 39,62 olarak gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜİK ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2,04 yıllık enflasyonu ise yüzde 32,95 olarak açıkladı. 12 aylık ortalamaya göre belli olan kira artış oranı ise yüzde 39,62 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli: 25.000,00 TL

Kira artışı yapılacak ay: Eylül 2025

Kira artış oranı: %39,62

Kira artış tutarı: 9.905,00 TL

Yeni kira tutarı: 34.905,00 TL

YILIN BAŞINDAN BU YANA AYLIK KİRA ARTIŞ ORANLARI

Ocak: 56,35

Şubat: 53,83

Mart: 51,26

Nisan: 48,73

Mayıs: 45,80

Haziran: 43,23

Ağustos: 41,13

KİRA ZAM TAVANI NASIL BELİRLENİYOR?

3 Eylül'de açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından, kira artış oranında üst sınır yüzde 39,62 olarak duyuruldu.

Ev sahiplerinin kiracılara uygulayabileceği en yüksek zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınarak hesaplanıyor.

Sözleşmede farklı bir hüküm bulunmadığı sürece, konut ve iş yeri sahipleri kiralara TÜİK’in ilan ettiği bu oranın üzerinde zam yapamıyor.